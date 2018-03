Sterkhouder Charleroi tekent vijf jaar bij

Gaëtan Hendrickx bindt zich vijf jaar langer aan zijn club Sporting Charleroi. Dat maakte algemeen directeur Mehdi Bayat bekend op Twitter. De 22-jarige middenvelder is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Carolo’s. Dit seizoen speelde hij al 25 wedstrijden en scoorde daarin drie keer. Voor Hendrickx is het een vroeg verjaardagscadeau, want vrijdag wordt hij 23 jaar.