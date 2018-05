Sterke Yates beperkt tijdsverlies op Dumoulin

Rohan Dennis heeft de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. De renners kregen vandaag een tijdrit van 34,2 kilometer voor de wielen geschoven over een glooiend parcours. In het klassement verloor leider Simon Yates meer dan een minuut op eerste achtervolger Tom Dumoulin, maar de Nederlander had wellicht op meer gehoopt.

De 27-jarige Australiër was tussen Trento en Rovereto 14 seconden sneller dan de Duitser Tony Martin. Het werd vooral een belangrijke dag voor de klassementsrenners. Dumoulin, tweede in de stand en wereldkampioen in deze discipline, maakte 1’15” goed op de roze trui Yates. De Brit behoudt nog 56 seconden voorsprong op Dumoulin in het klassement. De Italiaan Domenico Pozzovivo is derde in de stand en volgt al op 3'11".

Onze landgenoot en Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts had zijn zinnen gezet op deze tijdrit, maar hij mocht zijn droom snel opbergen. Op het moment van zijn aankomst had hij zelfs niet de snelste tijd.