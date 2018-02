Sterke Van Avermaet tweede in Oman

Greg Van Avermaet heeft meteen de goede benen voor het voorjaar te pakken. Hij finishte als tweede in een verraderlijke rit in de ronde van Oman. De Australiër Nathan Haas (Katusha-Alpecin) won in de sprint na een lastige finale.

Onder impuls van een sterke Niki Terpstra sprong in de finale een groepje van 15 renners weg, onder wie Dries Devenyns en Van Avermaet. Nathan Haas bleek de beste en won afgescheiden, voor Van Avermaet en de Kazach Lutsenko. Haas neemt de leiderstrui over van de Fransman Coquard, die gisteren het zegegebaar maakte.