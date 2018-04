Sterk Anderlecht makkelijk voorbij Charleroi

Anderlecht heeft gedaan wat het moest thuis tegen Charleroi. De Brusselaars winnen met 3-1 na doelpunten van Pieter Gerkens, Ryota Morioka en Leander Dendoncker. Voor de Carolo’s scoorde Kaveh Rezaei. Anderlecht komt tot op vijf punten van leider Club Brugge, Charleroi blijft laatste in play-off 1.

De wedstrijd begon evenwichtig, maar toch was het Charleroi die ei zo na op voorsprong klom. Baby leek de openingstreffer gemaakt te hebben, maar de scheidsrechter floot voor een duwfout. Ganvoula kreeg nadien de kans toen hij oog in oog kwam met doelman Penneteau. Het doelpunt bleef uit totdat daar Gerkens plots op dook. Na een mooie pass van Morioka werkte hij wel af. 1-0 aan de rust in het voordeel van de thuisploeg.

Anderlecht duwde in het begin van de tweede helft door. Enkele kansen van onder meer Gerkens en Morioka bleven onbenut. Bij een hoekschop kon de Japanner zijn voet tegen de bal zetten en de voorsprong verdubbelen. Daar was plots Charleroi. Rezaei maakte de aansluitingstreffer voor de Carolo’s.

Lang duurde het feestje niet. Enkele minuten later stond de eindstand al op het bord. Dendoncker bekroonde een vrijetrap met een kopbaldoelpunt. Anderlecht pakt zo de volle buit. Het zouden weleens drie belangrijke punten kunnen worden in strijd voor de tweede plaats. En wie weet nog voor de titel als de Brusselaars volgende week kunnen winnen op Club Brugge. De achterstand op de leider bedraagt door deze overwinning vijf punten.