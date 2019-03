Stephen Curry plaatst zich met Golden State voor play-offs

Golden State Warriors is zeker van een plaats in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De huidige kampioen versloeg vannacht Oklahoma City met 88-110. Vedette Stephen Curry was goed voor maar liefst 33 punten.

Door de zege kunnen de Warriors niet meer uit de top acht vallen in de Western Conference. Zelfs als de ploeg uit Californië haar laatste veertien wedstrijden van dit seizoen verliest, finisht ze nog bij de eerste acht en mag ze naar de play-offs.

Stephen Curry

Voor Golden State Warriors is de overwinning tegen Oklahoma al de 47e van het seizoen. Stephen Curry was de grote man bij de Warriors, hij maakte 33 punten.

De vedette aan de andere kant, Russell Westbrook, had een echte offday. De 30-jarige Amerikaan maakte amper zeven puntjes. Hij miste zeven pogingen voor een driepunter.

Vijfde plaats

Ploegmaat Paul George was met 29 punten de beste voor Oklahoma City, maar een nederlaag kon hij niet vermijden.

Oklahoma City doet wel nog mee voor een plekje in de play-offs, op dit moment staan ze op de vijfde plek.

Drie teams zeker

Milwaukee en Toronto staan op één en twee in de Eastern Conference en zijn net als Golden State nu al zeker van de play-offs.

Teleurstellende Cavaliers

Golden State kroonde zich de voorbije twee seizoenen tot kampioen, telkens na een finale tegen Cleveland Cavaliers. De kans dat dit voor het derde jaar op rij de finale wordt is bijzonder klein, want Cavaliers staat pas veertiende in de Eastern Conference.