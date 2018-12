Stemming 'Ploeg van het Jaar' heropend voor Red Lions

De Red Lions kunnen dan toch nog verkozen worden tot sportploeg van het jaar. Dat vertelde VRT-journalist en vicepresident van de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten David Naert bij Radio 1.

“Het reglement van het sportgala zegt dat alle sportprestaties na de stemming, die begin december is afgesloten, worden overgeheveld naar het volgende jaar”, vertelde David Naert in de ochtendshow ‘Bij Debecker’ op Radio 1. “Maar we beseffen eigenlijk ook wel, en nu spreek ik als bestuurder van de Beroepsbond van Sportjournalisten, dat dit een heel vreemde situatie is.

Daarom hebben we beslist dat de stemming van ‘Ploeg van het Jaar’ opnieuw wordt heropend en de komende twee dagen er opnieuw kan worden gestemd.”

Na de WK-winst van de Red Lions ontstond er kritiek dat de genomineerden voor de sportprijzen op het Sportgala al bekend waren, en de ploeg dus geen kans meer maakte om tot ‘Sportploeg van het Jaar’ verkozen te worden. Nu viel er dus een oplossing uit de bus.