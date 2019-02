Stefan Everts reageert op nieuwe ziekenhuisopname: "Ik blijf knokken"

Stefan Everts ligt opnieuw in het ziekenhuis, hij heeft een botinfectie aan zijn rechtervoet. Everts is de tienvoudige wereldkampioen in het motorcross en vijfvoudig sportman van het jaar. “Ik geef niet op”, zegt hij in een videoreactie aan VTM NIEUWS.

Hij was net hersteld van een malaria-aanval. Eind vorig maand mocht hij naar huis, maar de afgelopen dagen had hij opnieuw last aan zijn voet, dat vertelt hij vanuit het ziekenhuis aan VTM NIEUWS.

Het is een nieuwe klap voor Everts. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij in het ziekenhuis zal moeten blijven. “Maar ik geef niet op”, zegt hij vastberaden. “We blijven knokken en doorwerken.”