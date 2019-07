In oktober is het tien jaar geleden dat wielrenner Frank Vandenbroucke overleed. Hij was 34 jaar. Het lichaam van de renner werd gevonden in een groezelig hotel in Senegal. Johan Tahon stelde vandaag een kunstwerk voor waarin hij Vandenbroucke afbeeld als een Griekse god. “Ik vond het aangenaam om een beetje te kunnen verwijzen naar een Griekse sculptuur”, zegt de kunstenaar. “Alsof het een halfgod is die afgebeeld wordt.”