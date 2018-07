Standard opent competitie met winst tegen Gent

Standard Luik heeft het nieuwe seizoen afgetrapt met een overwinning. De Rouches namen in de seizoensopener van de Jupiler Pro League op Sclessin met 3-2 de maat van AA Gent. De Buffalo's zullen na de wedstrijd vooral klagen over een dubieuze strafschopfase.

Michel Preud'homme pakte in zijn basiselftal niet uit met nieuwkomer Maxime Lestienne. Ook Mehdi Carcela en Orlando Sa stonden niet op het wedstrijdblad. Bij AA Gent was er wel plaats voor Vadis Odjidja-Ofoe. Trainer Yves Vanderhaeghe kon nog niet rekenen op de Servische WK-ganger Lovre Kalinic, zomerkoopje Colin Coosemans stond tussen de palen.

Lang kon de doelman niet genieten van zijn debuut als Buffalo. Standard klom al na tien minuten op voorsprong. Paul-José Mpoku stuurde Moussa Djenepo met een slimme pas de diepte in. De Malinese aanvaller leek de controle over het leer te verliezen, maar verschalkte Coosemans via de paal alsnog. Djenepo (11.) werd zo de eerste doelpuntenmaker in de Jupiler Pro league 2018-2019.

De Rouches voetbalden in de eerste helft op een wolk, maar vergaten de kansen af te maken. Emond en Djenepo schoten naast, nieuwkomer Samuel Bastien zag zijn heerlijke krul uit de winkelhaak geduwd worden door een zwevende Coosemans. Op slag van rust kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Roman Yaremchuk (45.+2) werkte de eerste Gentse kans tegen de netten: 1-1 na 45 minuten.

Vanderhaeghe klaagde voor aftrap al over de toewijzing van scheidsrechter Nicolas Laforge en zou in de tweede helft niet helemaal ongelijk krijgen. Anderson Esiti, die Odjidja verving, haalde Mpoku onderuit in het strafschopgebied. Laforge legde het leer op de stip, maar voorafgaand aan de penaltyfase moest er eigenlijk gevlagd worden voor buitenspel. Videoref Tim Pots greep niet in. Mpoku (54.) maalde er niet om en bracht Standard terug op voorsprong. Tien minuten voor tijd zette Renaud Emond (78.) de Luikse schaapjes op het droge. De aansluitingstreffer van Stallone Limbombe (82.) bracht nog even spanning, maar Standard gaf de eerste seizoenszege niet meer uit handen.