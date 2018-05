Standard naar CL, Anderlecht EL

Op de laatste speeldag heeft Standard de tweede plek kunnen behouden. De Luikenaars speelden 0-0 gelijk tegen Charleroi. Racing Genk won met 1-2 op het veld van Anderlecht. Paars-wit blijft zo derde, Genk is vijfde.

Standard had aan een punt genoeg om de tweede plek veilig te stellen en dat lukte ook. In de Waalse derby met Charleroi kwamen beide teams tot veel kansen, maar niet tot doelpunten. Standard pakt zo 21 op 30 in de play-offs en mag in augustus aantreden in de derde voorronde van de Champions League. Sa Pinto haalt zo zijn gram thuis en wil op deze manier bewijzen dat hij trainer van de Rouches moet blijven.

In Anderlecht begon Genk het best aan de wedstrijd. Dries Wouters zorgde met een knap afstandsschot wel voor de verdiende voorsprong. Nog geen minuut later kon Trossard de 0-2 binnenschieten. Vlak na de rust kon Teodorczyk het vuur bij Anderlecht nog even aanwakkeren met een kopbalgoal. Daar bleef het bij voor paars-wit en zo eindigen de Brusselaars dit seizoen als derde en mag het naar de Europa League. Racing Genk is vijfde en speelt nog een barragematch tegen de winnaar van play-off 2.