Standard legt Fai en Goreux langer vast

Verdediger Collins Fai krijgt een contractverlenging bij Standard. Fai is een basisspeler bij de Rouches en ziet nu zijn sterke prestaties beloond worden. Over de duur van het nieuwe contract is niets bekendgemaakt.

De 25-jarige Kameroen vervoegde Standard in januari 2016. Fai kwam over van het Roemeense Dinamo Boekarest. Ondertussen speelt hij al 2,5 seizoen voor de Luikenaars en is hij een vaste waarde in de defensie met 68 officiële wedstrijden. Fai is ook een zestienvoudig Kameroens international en was erbij toen zijn land - onder leiding van Hugo Broos - in januari 2017 de Africa Cup won.

Ook Goreux krijgt nieuw contract

De andere verdediger in de Luikse defensie Réginal Goreux heeft een contractverlenging gekregen. Het jeugdproduct van Standard heeft al bijna tweehonderd wedstrijden voor de Rouches op zijn teller staan.