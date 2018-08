Standard laat punten liggen tegen Cercle

Standard Luik is op de derde speeldag in de Jupiler Pro League op Sclessin niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen promovendus Cercle Brugge. Met vijf op negen staan de Rouches en Cercle voorlopig op een gedeelde derde plaats, op vier punten van leider Club Brugge.

In vergelijking met het elftal dat eerder deze week een 2-2 gelijkspel uit de brand sleepte in de voorrondes van de Europa League tegen Ajax verdwenen Luyindama, Fai, Marin, Carcela en Sa bij de Luikenaars naar de bank. Michel Preud'homme gunde het vijftal rust met het oog op de belangrijke terugwedstrijd van komende week dinsdag.

Weinig kansen uitgespeeld

In een wedstrijd om snel te vergeten domineerde Standard wel, maar uitgespeelde kansen waren schaars. Ook na de pauze toen met Carcela, Orlando Sa en Marin drie sterkhouders tussen de lijnen kwamen, weigerde Cercle te plooien.

Opnieuw puntenverlies

Voor de Rouches is dit al het tweede puntenverlies in deze competitie, vorig weekend geraakten ze niet verder dan een scoreloos gelijkspel op het veld van Waasland-Beveren. Op de openingsspeeldag werd er nipt met 3-2 gewonnen van AA Gent.

Vanavond gaan Eupen, Lokeren en Moeskroen nog op zoek naar hun eerste punten in deze voetbaljaargang. Eupen doet dat op bezoek bij Zulte Waregem, dat zich met twee op zes in de middenmoot heeft genesteld. Daar heeft Essevee het gezelschap van STVV, tegenstander van Lokeren. Moeskroen krijgt tot slot om 20.30 uur Antwerp over de vloer.

Club Brugge leider

Vrijdagavond opende Club Brugge de derde speeldag met een vlotte 3-0 thuiszege tegen KV Kortrijk, na twee treffers van Arnaut Danjuma Groeneveld en eentje van Siebe Schrijvers, twee zomeraanwinsten van de Bruggelingen. Met negen op negen nestelt Club zich aan de leiding en zet zo wat druk op Anderlecht, dat zondagavond voor een lastige verplaatsing naar Charleroi staat. KV Oostende - Racing Genk en AA Gent - Waasland-Beveren zijn de overige twee affiches van zondag. Genk en Gent tankten deze week vertrouwen in Europa, met zeges tegen twee Poolse teams, respectievelijk Lech Poznan en Jagiellonia Bialystok.