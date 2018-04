Standard kruipt door het oog van de naald

Standard won deze avond met 1-0 het duel tegen KAA Gent. Renaud Emond trapte de strafschop in de laatste minuten binnen. Gent lijdt voor het eerst puntenverlies in de play-offs na hun twee overwinningen tegen Club Brugge en Anderlecht. Het lijkt erop dat KAA Gent de titel vaarwel kan zeggen.

Beide ploegen kwamen moeilijk aan voetballen toe in het begin van de wedstrijd. Standard kon af en toe een aanval bij elkaar voetballen, maar die leidden telkens tot niet veel. Ook AA Gent kon voor weinig spanning zorgen. Ochoa had het in de laatste minuut van de eerste helft even moeilijk, maar Moses Simon kon niet binnentrappen.

Na de rust drukte Standard op de gaspedaal en gingen ze op zoek naar de openingstreffer. Marin en Edmilson konden telkens niet afwerken. Pas in het laatste kwartier namen de Buffalo’s de wedstrijd in handen, maar ze waren steeds iets té slordig. In de laatste minuut maakte Asare de fout op Edmilson en de Rouches kregen een strafschop. Emond trapte die makkelijk binnen en Gent moest met lege handen naar huis.