Standard knakt titeldroom van Anderlecht

Standard heeft een dreun uitgedeeld aan Anderlecht. De Rouches wonnen met 1-3 in het Astridpark via Emond en tweemaal Edmilson. Hierdoor wipt Standard over Anderlecht naar de tweede plaats met een punt verschil tussen beiden.

RSC Anderlecht probeerde hun thuisvoordeel al vanaf de aftrap de benutten. Paars-wit zette meteen druk en kreeg twee kansjes via Morioka en Sa op een corner. Ochoa kon twee keer de bal goed onderscheppen. Nadien kreeg Saïef de kans op de openingstreffer, maar schoot de bal wijd over. Tot groot ongenoegen van Teodorzyck. De eerste kans van de Rouches kwam er via Emond, maar las de doorsteekpass van Mpoku niet goed.

Na een kwartier speelde Liverpool-huurling Markovic de bal knap tussen de benen van Luyindama en stond zo alleen voor doel. De Serviër schoot het leer hoog over. De Brusselaars bleven hun start goed voortzetten en kregen een grote kans dankzij Moriota, maar de Japanner schoot ook hoog over. Ook in deze wedstrijd kwam de VAR ter discussie. De jonge Selahi ramde Morioka in het strafschopgebied. Ref Vertenten floot geen elfmeter.

Dodelijke counters

De tweede helft was nog maar net op gang gefloten of daar was Edmilson al. Na twee minuten lanceerde Carcela op de counter Edmilson vanop eigen helft. Niemand kon hem terughalen en schoot uiteindelijk de 0-1 voorbij Sels. Anderlecht kon niet bekomen van die opdoffer en vier minuten later was het opnieuw prijs voor Standard. Edmilson deze keer als man van de assist, Emond de afwerker van dienst.

Op het uur maakte Anderlecht de aansluitingstreffer na wat geharrewar voor doel. Gerkens schoot via Teodorczyk binnen. De Pool kreeg het doelpunt op zijn naam. De thuisploeg misten de kansen om op gelijke hoogte te komen, maar dat gebeurde niet. Opnieuw was daar Standard op de counter. Via Carcela legde Edmilson Anderlecht het zwijgen op: 1-3.