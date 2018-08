De Champions League-campagne van Standard leek over voor ze nog maar goed en wel begonnen is. In de derde voorronde van de Champions League stonden de Rouches aan de rust met 0-2 achter, maar na een knappe individuele actie van Carcela en een late strafschop van Emond houdt Standard zijn kansen op de volgende ronde nog gaaf. De terugwedstrijd is volgende dinsdag in Amsterdam.