Standard haalt nipt drie punten binnen

Standard heeft in extremis de drie punten op zak gestoken in de openingswedstrijd van Play-Off I. De Rouches wonnen de Waalse derby tegen Sporting Charleroi met 1-0, door een pareltje van Junior Edmilson zes minuten voor tijd.

Standard en Charleroi leverden veel strijd in de eerste helft, maar goed voetbal bleef uit. Onder het oog van Michel Preud'homme, die de laatste weken nadrukkelijk in verband werd gebracht met een nieuwe trainersklus op Sclessin, botsten de Rouches op een defensieve vijfmansmuur van Charleroi. De Carolo's waren nog het gevaarlijkst voor doel, met een afgeweken schot van Bedia en kopballetjes van Zajkov en Dessoleil.

Na rust begon Standard aan een hoog tempo. Emond zorgde voor de eerste poging tussen de palen. Charleroi bleef echter stug in de organisatie en bij die ene Luikse kans bleef het lange tijd. Een kwartier voor tijd was het toch opnieuw Emond die gevaarlijk was met een geblokt schot. Het bleek het sein voor een Luiks slotoffensief met veel druk op het Henegouwse doel. De kwieke Edmilson zorgde zes minuten voor tijd voor de verlossing met een heerlijk afstandschot, 1-0.

In de tussenstand van Play-Off I springt Standard voorlopig naar een gedeelde vierde plaats, met 26 punten, eentje minder dan Charleroi en negen minder dan leider Club Brugge.