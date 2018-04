Standard deelt tik uit aan Anderlecht

Standard heeft de Classico gewonnen tegen Anderlecht met 2-1. Beide ploegen maakten er een aangename topper van. Renaud Emond en Mehdi Carcela maakten de doelpunten voor de thuisploeg, Adrien Trebel scoorde tegen zijn ex-ploeg. In play-off 1 doen de Luikenaars een goede zaak. Standard komt tot op drie punten van Anderlecht.

Standard begon fors aan de wedstrijd, met veel drang naar voren. Die inzet loonde ook. Renaud Emond opende na tien minuten al de score: 1-0. Het was het startschot voor een boeiende eerste helft, want de troepen van Sa Pinto bleven goed voetbal brengen.

De reactie van Anderlecht liet even op zich wachten, maar de Brusselaars begonnen scherper te spelen en dat resulteerde in doelgevaar. De Thuisploeg kwam eerst nog met de schrik vrij met een schot van Sven Kums op de paal. Een minuutje later was het toch raak. Adrien Trebel, ex-speler van Standard, scoorde op een afvallende bal.

Nadien kon Anderlecht niet verder voetballen op hun elan van voor de pauze. Op het uur kwam de thuisploeg terug op voorsprong, deze keer door Mehdi Carcela. Een kwartier voor tijd kwam Standard goed weg. Een schitterende actie van Saief werd door Ganvoula niet afgewerkt. In de extra tijd kwam Ganvoula nogmaals dicht bij de gelijkmaker, maar de Congolees kopte over doel.

Door deze winst kruipt Standard tot op drie punten van Anderlecht en doet het op die manier weer volop mee voor de tweede plaats. Bij Anderlecht krijgt hun titeldroom een dreun. Morgen kan leider Club Brugge opnieuw uitlopen tot op zes punten.