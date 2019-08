Standard, Antwerp en Gent blijven in spoor van leiders

Standard, Antwerp en Gent hebben zondag allemaal gedaan wat ze moesten doen op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League: winnen. De drie ploegen staan met 9 punten samen gedeeld derde achter leiders Club Brugge en KV Mechelen, die een punt meer tellen.

Bij Antwerp was er geen decompressie na de verlengingen die de Europa League-voorronde met zich meebracht. In eigen huis legde het STVV met 2-0 over de knie. Mbokani was net zoals in Europa ook nu weer trefzeker, samen met Refaelov.

Eerder op de dag deed Standard al wat het moest doen tegen Moeskroen. De Rouches deden Sclessin kolken met enkele fraaie doelpunten en wonnen overtuigend met 4-1. Voor Moeskroen was het de eerste nederlaag van het seizoen. Alle doelpunten werden gescoord door spelers van Standard, want Laifis zorgde met een owngoal voor de eerredder van Moeskroen.

AA Gent, dat zich ook Europees plaatste voor de laatste voorronde van de Europa League, kwam tegen KV Oostende pas echt op gang in de tweede helft. Snel na rust zorgden Jaremtsjoek en David voor de goals en stelden ze zo de zege voor de Buffalo’s veilig tegen de Kustboys.