Stallone Limbombe trekt naar AA Gent

Stallone Limbombe gaat volgend seizoen voor AA Gent spelen. De 27-jarige flankspeler komt transfervrij over van Antwerp en tekent bij Gent een contract van drie seizoenen.

Stallone Limbombe vertoefde in 2010 nog even in de jeugdreeksen van de Buffalo's, maar vertrok toen naar PSV Eindhoven. "Het is speciaal om hier terug te komen. Het voelt als thuiskomen. Ik ken de stad door en door. Ik ken ook nog een paar mensen van de club van vroeger. Het is leuk om hier terug te komen.” In 2014 kwam hij bij Antwerp terecht, waarmee hij de promotie naar de Jupiler Pro League afdwong. Ook daar wist hij zich dit seizoen door te zetten, met 6 doelpunten in 20 wedstrijden.

Ook de manager van Gent, Michel Louwagie, is blij met deze transfer: "Enkele buitenspelers staan op vertrekken en daarom was deze transfer noodzakelijk. Met Stallone trekken we een Belgische buitenspeler aan. We waren een beetje verwonderd dat andere clubs niet meer geïnteresseerd waren. We willen vader Limbombe uitdrukkelijk bedanken, want we hebben nooit met Stallone zelf gesproken."