Sprookje 15-jarige op Australian Open voorbij

De 15-jarige tennister Marta Kostyuk is gestrand in de derde ronde van de Australian Open. De Oekraïense verloor in twee sets van haar landgenote Elina Svitolina, het nummer 4 van de wereld.

Het begon als een sprookje voor Kostyuk. Ze is amper 15 lentes jong maar verraste iedereen toen ze doorstootte naar de derde ronde van de Australian Open. Daarin kwam ze uit tegen haar landgenote Elina Svitolina, die uiteindelijk een maatje te groot bleek. Ze verloor met 2-6, 2-6.

Kostyuk was de jongste speelster sinds 1997 die de derde ronde van een grandslamtoernooi haalde. Op de Australian Open was ze zelfs de jongste sinds 1996 die deze fase van het toernooi bereikte. Haar tegenstandster, Svitolina, neemt het in de volgende ronde op tegen Denisa Allertova (WTA 130).

Question: What did you take from that experience today?@marta_kostyuk: Well, a lot. How much you have to pay Svitolina to have one-hour lesson, so I got it for free.#AusOpenpic.twitter.com/9OjX4YnznU