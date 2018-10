Sportjournalist Het Laatste Nieuws neemt tijdelijk afstand van voetbalwereld

Stephan Keygnaert, voetbaljournalist bij Het Laatste Nieuws, neemt tijdelijk afstand van de voetbalwereld. De hoofdredactie van Het Laatste Nieuws gaat ten gronde bekijken of hij de journalistieke deontologie heeft nageleefd. Dat gebeurt naar aanleiding van een aantal insinuaties die in de nasleep van het voetbaldossier de kop opstaken.

Dat de betrokken journalist, die chef voetbal is bij de krant, tijdelijk even afstand neemt van de voetbalwereld, geeft aan de hoofdredactie de gelegenheid om in alle rust een volledige analyse te maken van het dossier.

"Voor ons is het naleven van de journalistieke deontologie zeer belangrijk", zegt Frank Depoorter, hoofdredacteur Het Laatste Nieuws. "We nemen nu de tijd om grondig te bekijken of deontologisch alles correct verlopen is. Ik wil benadrukken dat er op dit moment geen enkele aanwijzing is om te vermoeden dat er strafrechtelijke inbreuken zouden gepleegd zijn."