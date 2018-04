Sportarts Goossens aan de slag bij RSCA

Marc Coucke haalt sportarts Chris Goossens naar Anderlecht. Goossens vervoegd zich bij de medische staf van RSCA, na zijn periode bij KV Oostende.

De sportarts was sinds 2013 onder contract bij de kustploeg. Gedurende vijf jaar werkte hij samen met Marc Coucke, de nieuwe voorzitter van Anderlecht. Voor Goossens voelt het als thuiskomen. “Het is een soort eerbetoon aan mijn vader, die mij vroeger als kind meenam naar het Astridpark”, vertelt de arts.

Goossens zal in Anderlecht bekende gezichten terugzien. Luc Devroe, ex-manager van KV Oostende, werd vorige week officieel de nieuwe manager van RSCA in de plaats van Herman Van Holsbeesck. De sportarts zal zich vooral focussen op de voeding en inspanningsfysiologie. “Door hen de perfecte sportvoeding voor te schotelen en hun trainingstoestand telkens te analyseren, kunnen we de spelers zo goed mogelijk blessurevrij houden en in topconditie aan de coach afleveren”, verklaart Goossens.