Spijtoptant Velkjovic woont in geheime villa op kosten van gerecht

Dejan Veljkovic, de spilfiguur en spijtoptant in het recente voetbalschandaal, woont al een maand in een villa op een geheime locatie, betaald door het gerecht. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Veljkovic heeft het gerecht beloofd te praten in ruil voor strafvermindering. Het gerecht gaat met die informatie nu op onderzoek.

Morgen is het exact één maand geleden dat Dejan Veljkovic als eerste spijtoptant ooit in ons land, de gevangenis mocht verlaten. De voorbije weken praatte de voetbalmakelaar twaalf dagen lang maar liefst 96 uur met de politie. Ondertussen zou Veljkovic samen met zijn gezin onder politiebewaking verblijven in een verborgen villa verblijven. Door zijn cruciale rol in het dossier vreest het gerecht voor de veiligheid van de kroongetuige. Daarom leeft hij dus ondergedoken op kosten van het gerecht.

Wat Veljkovic ondertussen verteld heeft aan het gerecht en over wie, blijft voorlopig geheim. Zowel zijn advocaat Kris Luyckx als het Federaal Parket willen daarover niets kwijt. De komende weken gaat de politie de verklaringen van Veljkovic verder onderzoeken.

In januari wordt het verhoor eventueel hervat, de kans is groot dat de personen die Veljkovic heeft vernoemd dan geconfronteerd worden met zijn uitspraken. Hoe dan ook blijft Veljkovic voorlopig ondergedoken. Naar de cel moet hij niet. Als spijtoptant komt hij er vanaf met een gevangenisstraf van 5 jaar met uitstel en een voorwaardelijke boete van 80 000 euro. Al zijn illegaal verworven miljoenen worden verbeurd verklaard.