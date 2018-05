Spectaculaire Clasico eindigt op 2-2

Kampioen Barcelona heeft in de topper tegen Real Madrid 2-2 gelijkgespeeld. In een aangename Clasico zorgden Suarez en Messi voor de Barca-doelpunten, Ronaldo en Bale zorgden voor de tegentreffers. Barcelona speelde een hele helft met tien man na rood voor Sergi Roberto. Ronaldo werd tijdens de rust nog vervangen door een enkelblessure.

Bij aanvang van de wedstrijd geen erehaag van Real voor landskampioen Barcelona, maar dat kon de thuisploeg niet deren. Na tien minuten knalde Luis Suarez de 1-0 voorbij doelman Navas. Nog geen vijf minuten later stond het gelijk na een binnentikker van Cristiano Ronaldo. De Portugees blesseerde zich bij zijn goal aan de enkel en moest met de rust vervangen worden. Vlak voor die rust kwam Barca met z’n tienen te staan na rood voor Sergi Roberto. De rechtsachter deelde een klap uit aan Marcelo en dus was scheidsrechter Hernandez onverbiddelijk.

Weergaloze Messi

In de tweede helft ging Barcelona zelfs met een mannetje minder door op zijn elan. Messi maakte er met een knappe krul ook 2-1 van. Wat Messi kan, kan ik ook dacht Gareth Bale. De Welshman scoorde met bijna een kopie van de goal van de Argentijn. In de slotfase claimde Real nog een strafschop na een tackle van Alba in de zestien, maar de scheidsrechter had er geen oren naar. Messi kreeg nog twee keer de kans om zich te kronen tot matchwinnaar, maar telkens was het net niet. Barcelona blijft zo ongeslagen in de competitie met nog drie wedstrijden op het programma.