Spanning voor Antwerpse derby: nu al 9 mensen opgepakt aan Kiel

Aan het Kiel, het voetbalstadion in Antwerpen, zijn negen mensen opgepakt, enkele uren voor de match tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp. Dat bevestigt de Antwerpse politie aan VTM NIEUWS. Het gaat om Nederlanders die al sinds deze ochtend in een van de supporterscafés in de buurt van het stadion waren.

De politie heeft de Nederlanders opgepakt bij controles in de omgeving. Ze werden allemaal bestuurlijk aangehouden, het tijdelijk beroven van iemand zijn vrijheid. Dat gebeurt wel vaker wanneer de politie vreest voor rellen.

Om hoeveel mensen het precies gaat, wil de politie nog niet kwijt. De politie is massaal aanwezig in de omgeving en houdt er controles in de buurt. Mensen die geen goeie reden hebben om in de buurt te zijn, of waarvan de intenties niet duidelijk zijn, worden opgepakt.

Foto: archief