Spanje wint met moeite van Iran

Spanje heeft in WK-groep B zijn tweede wedstrijd gewonnen. 'La Roja' had het in Kazan niet makkelijk met een defensief Iran, maar won na een lucky goal van Diego Costa met 1-0.

Spanje belegerde zoals verwacht het doel van Iran, maar de Aziaten verdedigden met het mes tussen de tanden, en de Spanjaarden vonden maar moeilijk de opening. Silva probeerde het dan maar op een vrije trap, doelman Beiranvand bracht redding. 'La Roja' vond geen gaatje in de vijandige afweer. De Iraniërs knokten voor elke meter, en haalden bovendien alle truken boven - ellenlange blessurebehandelingen - om het tempo uit de wedstrijd te halen. Silva kwam er op slag van rusten dichtbij, maar zijn knal werd afgeblokt en vloog naast.

Ook in de tweede helft omsingelde Spanje het doel van Iran. Piqué zag zijn kopbal van de lijn geveegd, en Beiranvand redde een knal van Busquets spectaculair met één hand. Toen Iran er dan toch eens uitkwam, was het bijna prijs, maar Ansarifard trapte in het zijnet.

Met geluk

Spanje kwam dan toch, met een gelukje, op voorsprong. Verdediger Rezaeian, actief bij Oostende, trapte de bal ongelukkig tegen de knie van Diego Costa (54.), waarna het leer in doel verdween.

Gelijkmaker?

Iran reageerde meteen. Ezatolahi dacht de gelijkmaker te scoren, maar de VAR keurde zijn treffer af voor buitenspel. Na een hoekschop kwam Spanje bijna op 2-0, maar de bal ging er in de kluts niet in. Zo lang het 1-0 bleef, moesten de Spanjaarden opletten. Taremi kwam dicht bij een onverwachte gelijkmaker, maar kopte staalhard over. Iran zat door zijn beste krachten, en kon de Spaanse defensie niet meer bedreigen.

Kan Iran stunten?

Eerder op de dag klopte Portugal, na de vierde toernooitreffer van Cristiano Ronaldo, Marokko met 1-0. De Leeuwen van de Atlas zijn na twee nederlagen in Rusland uitgeschakeld. Op de derde speeldag (25/06) speelt Iran tegen Portugal en treft Spanje Marokko. Portugal en Spanje voeren met vier punten de groep aan, voor Iran met drie punten.