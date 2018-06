Spanje groepswinnaar na moeilijke wedstrijd tegen Marokko

Marokko en Spanje hebben in Kaliningrad de punten gedeeld: 2-2. De fans kregen een spannende wedstrijd te zien. Spanje maakte in de blessuretijd gelijk toen de VAR een afgekeurd doelpunt van Iago Aspas alsnog goedkeurde. Na het 1-1 gelijkspel tussen Portugal en Iran is Spanje groepswinnaar.

Spanje en Portugal hebben 5 punten en een doelsaldo van +1. Maar de Spanjaarden maakten één doelpunt meer dan de Portugezen (6 tegenover 5).

In de achtste finales neemt Spanje het komende in het Luzhniki-stadion te Moskou op tegen gastland Rusland, de tweede uit poule A. Een dag eerder kijkt Portugal Uruguay in de ogen in het Fisht-stdaion in Sotsji.

Marokko, dat zowel van Portugal als van Iran met het kleinste verschil verloor en dus al zeker was van de uitschakeling, kwam in de veertiende minuut verrassend op voorsprong via Khalid Boutaib. De spits wist te profiteren van een misverstand tussen Sergio Ramos en Andres Iniesta en duwde de bal door de benen van doelman David De Gea.

Blunder

Iniesta maakte zijn blunder goed door Isco in de 19e minuut de gelijkmaker voor te schotelen. Die zette de kers op de taart na een flitsende combinatie op de linkerflank. Niet veel later kwam Boutaib opnieuw oog in oog te staan met De Gea. Deze keer slaagde de keeper van Manchester United er wel in de bal uit doel te houden. Vlak voor rust kwam Marokko nog goed weg toen Diego Costa een centimeter tekort kwam om de voorzet van Iniesta binnen te tikken.

VAR

De tweede helft was een tiental minuten bezig toen de kruising Nordin Amrabat van een wereldgoal hield. Aan de overkant redde verdediger Romain Saiss een welgemikte kopbal van Isco van de lijn. Marokko kwam in de 81e minuut opnieuw op voorsprong toen de ingevallen Youssef En-Nesyri een hoekschop onhoudbaar binnen kopte. Spanje maakte in extremis gelijk via Iago Aspas, die een hoekschop achter het steunbeen in doel devieerde. Eerst werd het doelpunt afgefloten, maar de videoref zette die fout recht.