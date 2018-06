Spanje en Portugal delen punten na drie goals Ronaldo

Spanje en Portugal hebben vrijdag hun eerste duel op het WK voetbal gelijkgespeeld. De Iberische derby werd een absoluut spektakelstuk en eindigde in 3-3, na drie treffers van Cristiano Ronaldo. Voor Spanje scoorden Diego Costa (2x) en Nacho Fernande.

Spanje kende een dramatische start. Na vier minuten werd Ronaldo door zijn Real-ploegmakker Nacho neergehaald binnen de zestien. Scheidsrechter Rocchi wees naar de stip en Ronaldo zette de elfmeter zelf feilloos om. Spanje nam vervolgens de partij in handen, maar het gevaar kwam toch hoofdzakelijk van een scherp counterend Portugal. Halverwege de eerste helft vond Spanje dan toch de vijfde versnelling. Costa schudde aan de zestien drie Portugezen af en vlamde de gelijkmaker loeihard voorbij Rui Patricio, 1-1. Even later was het bijna 2-1, na een kogel van Koke, maar de bal botste via de onderkant van de lat buiten. Portugal leek te kraken, maar op slag van rust hielp opnieuw Ronaldo zijn ploeg over het dode punt heen met een tweede goal. David De Gea zag er bij de fase helemaal niet goed uit, de Spaanse goalie liet de bal door zijn handen glippen.

Spanje bleef ook na de pauze geduldig opbouwen en dat loonde na tien minuten. Costa maakte van dichtbij - na de tweede assist van Busquets - zijn tweede doelpunt. De Portugezen konden de Spaanse storm niet meer tegenhouden en drie minuten na de 2-2 maakte Nacho met een heerlijke pegel zijn foutje uit de eerste helft goed, 2-3. Spanje bleef ook na de voorsprong mooi combinatievoetbal opdienen, maar scoorde niet meer. Portugal drong in het slot nog aan en werd daarvoor beloond. De absolute uitblinker van de partij, Cristiano Ronaldo, schilderde twee minuten voor tijd de 3-3 eindstand tegen de touwen.