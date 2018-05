Spajic verlaat Anderlecht voor Russische club

Verdediger Uros Spajic verlaat Anderlecht en trekt naar de Russische eersteklasser FK Krasnodar. Dat meldt paars-wit op zijn website.

De 25-jarige Spajic werd in de zomer van 2016 door Anderlecht op huurbasis overgenomen van Toulouse. De Brusselaars waren na één seizoen tevreden over de Serviër en namen hem vorig jaar dan ook definitief over van de Franse eersteklasser. Spajic kwam in twee seizoenen 75 keer uit voor Anderlecht, scoorde daarin drie keer en pakte in 2016-17 de landstitel met paars-wit.

Voor hoeveel seizoenen Spajic naar het nummer vier uit de Russische eerste klasse trekt, is onbekend. De centrale verdediger maakt deel uit van de Servische voorselectie voor het WK, dat binnen enkele weken van start gaat in Rusland.