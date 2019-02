Sørloth: “Kan me niet inbeelden dat AA Gent Play-Off 1 mist”

Met het mes op de keel won AA Gent gisterenavond in de eigen Ghelamco Arena van Standard. De Buffalo’s haalden het met 2-1 en zijn weer helemaal in de race voor Play-Off 1. De Noor Alexander Sørloth zorgde voor het openingsdoelpunt.

“Na twee slechte matchen waren we onszelf een sterke reactie verschuldigd. Iedereen was ‘on fire’ om een goede prestatie op de mat te leggen. Als een ploeg zoals Standard op bezoek komt, is er altijd wat meer motivatie. Die zou er eigenlijk altijd moeten zijn.”

De Gentenaars doen een uitstekende zaak in het klassement en leggen de druk opnieuw bij Anderlecht. “Er waren twee doelen toen ik hier tekende: de beker en Play-Off 1. Die wil ik absoluut halen."

"Na sterke matchen tegen Club Brugge en Standard kan ik me niet inbeelden dat we Play-Off 1 zouden missen. De opdracht is duidelijk: de komende drie matchen ook nog winnen.”