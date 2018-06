Sky verpulvert tegenstand in Dauphiné

Team Sky heeft de ploegentijdit in de Dauphiné naar zijn hand gezet. Ze wonnen met 37 seconden verschil van BMC, Lotto-Soudal werd derde op 52 seconden. Michal Kwiatkowski neemt de leiderstrui opnieuw over.

Sky legde de 35 kilometer lange race tegen de klok tussen Pont-de-Vaux en Louhans-Châteaurenaud af in 36:33. BMC werd tweede op 37 seconden, Lotto Soudal klokte op 52 seconden de derde tijd. Het Mitchelton-Scott van Impey moest tevreden zijn met de vierde plaats, op 0:56.

In de stand telt Kwiatkowski drie seconden voorsprong op de Italiaan Gianni Moscon en negen seconden op de Spanjaard Jonathan Castroviejo, beiden ploegmaats van de Pool. Jens Keukeleire is negende op 1:01. Morgen staat de vierde etappe op het programma, een bergrit over 181 kilometer van Chazey-sur-Ain en Lans-en-Vercors.