Op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang zijn de skiërs eindelijk aan hun wedstrijden kunnen beginnen. In de reuzenslalom bij de vrouwen zorgde dat voor enkele grappige, maar ook pijnlijke beelden. De Zwitserse Lara Gut kwam in haar eerste run ten val en kegelde zo een groep fotografen omver.

