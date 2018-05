Sir Alex Ferguson verlaat intensieve zorg

Goed nieuws voor Sir Alex Ferguson: de legendarische manager van Manchester United heeft de intensive care verlaten, zo meldt United. Ferguson blijft wel in het ziekenhuis, maar is inmiddels al weer aanspreekbaar voor zijn naasten en familie.

Ferguson zal in het ziekenhuis blijven werken aan zijn herstel. De 76-jarige ex-manager werd afgelopen zaterdag getroffen door een hersenbloeding en moest geopereerd worden. Onder leiding van Ferguson won United liefst dertien landstitels, vijf keer de FA Cup en twee keer de Champions League. Na zijn afscheid nam hij plaats in het bestuur van The Red Devils.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7