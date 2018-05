Sir Alex Ferguson met spoed geopereerd

Sir Alex Ferguson is zaterdagochtend met spoed geopereerd aan een hersenbloeding. Zijn toestand lijkt zeer ernstig. De legendarische manager van Manchester United is 76 jaar. De club gaf intussen al een update.

“De ingreep is uitstekend verlopen, maar hij zal een periode op intensieve zorgen moeten blijven om zijn herstel te optimaliseren. Zijn familie vraagt dan ook de nodige privacy”, klonk het.

Ferguson is één van de meest succesvolle trainers in de voetbalgechiedenis. Hij werd als manager van Manchester United dertien keer kampioen van Engeland, won twee keer de Champions League en daarnaast nog talloze andere prijzen.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5 mei 2018

Hang in there Sir Alex. Thoughts are with the family and close ones. — Vincent Kompany (@VincentKompany) 5 mei 2018

My best wishes to Sir Alex Ferguson for a full and speedy recovery following his emergency surgery today. — Simon Mignolet (@SMignolet) 5 mei 2018

Sir Alex — David de Gea (@D_DeGea) 5 mei 2018

We’re all thinking of you, Sir Alex. pic.twitter.com/2K14ZPKFMk — Arsenal FC (@Arsenal) 5 mei 2018