Simons nieuwe assistent van Leko

Timmy Simons (41) gaat vanaf het komende seizoen Ivan Leko bijstaan als assistent-trainer bij Club Brugge. Simons nam dit seizoen afscheid als speler van Club, maar zijn toekomst was nog onduidelijk. Deze middag bereikte het clubicoon een akkoord met Club Brugge over zijn nieuwe functie.

Club Brugge bevestigde het bericht op hun website. Zo heeft de kersverse landskampioen een nieuwe assistent voor hun hoofdtrainer Ivan Leko. “Het is fantastisch om zo snel na mijn spelerscarrière al deze stap te kunnen maken. Ik heb er enorm veel zin in nu langs de andere kant mijn rol te spelen. Het zal goed zijn om nog altijd dicht bij deze spelersgroep te staan waar we al zoveel mooie dingen mee verwezenlijkt hebben”, vertelt Simons op de website van Club.

Simons speelde tussen 2000 en 2005 en nadien tussen 2013 en 2018 voor Blauw-Zwart. Dit seizoen werd zijn laatste als speler van Club Brugge, maar over zijn toekomst wist hij zelf aanvankelijk nog niets. Nu verlengt Simons dus zijn band met Club door een rol binnen de trainersstaf op te nemen, met extra aandacht voor de jonge talenten binnen de A-kern.