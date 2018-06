Simona Halep wint Roland Garros

Nummer één van de wereld, Simona Halep, heeft voor het eerst in haar carrière Roland Garros gewonnen. De Roemeense klopte in de finale de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 10) na een dikke twee uur tennis in drie sets (3-6, 6-4 en 6-1). Halep speelde eerder in 2015 en 2017 al de eindstrijd in Parijs, maar verloor toen telkens. Het is voor de nummer één van de wereld haar eerste grandslamzege.

De 25-jarige Stephens had voldoende aan een break in het vierde spelletje om de eerste set binnen te halen (6-3). In een spannendere tweede set brak de Amerikaanse in de eerste game meteen door de opslag van Halep. Maar die gaf zich niet gewonnen. De Roemeense forceerde liefst drie breaks, kreeg er nog slechts één tegen en won de tweede set met 6-4. In de derde set was het vat af bij Stephens. Halep ging meteen door de opslag van de Amerikaanse en stoomde door naar 6-1 setwinst.

De 26-jarige Roemeense, die in Parijs onder meer afrekende met Elise Mertens (WTA 16), de Duitse Angelique Kerber (WTA 12) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 3), was eerder dit jaar verliezend finalist op de Australian Open. Ze won in januari het toernooi in Shenzhen, op hardcourt. In mei moest ze in Rome, op gravel, in de finale de duimen leggen voor de Oekraïense Elina Svitolina.

Stephens blijft steken op één grandslamzege, de US Open vorig jaar. De Amerikaanse won eerder dit jaar het toernooi in Miami, op hardcourt. Opvallend is dat dit voor Stephens de eerste finale op het hoogste niveau is die ze verliest. Haar vorige zes finales won ze allemaal.

Het was het achtste onderlinge duel tussen Stephens en Halep. De Roemeense pakte haar zesde zege.