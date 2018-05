Simon bezorgt Gent zege tegen Anderlecht

AA Gent heeft op de voorlaatste speeldag van de play-offs met 1-0 gewonnen van Anderlecht. Moses Simon zorgde voor de enige treffer van de avond. Gent staat zo vierde in de stand, Anderlecht blijft derde.

Gent had het eerste kwartier het overwicht. Na een ingestudeerde vrije trap moest Sels zich reppen naar de benedenhoek om een schot van Andrijasevic te keren. Even later kreeg Gent opnieuw een kans via een stilstaande fase, maar Sels ranselde de kopbal van Bronn uit zijn doel. Aan de overzijde weinig gevaar van paars-wit. Maar na een rommelige fase zag Teodorczyk zijn hakje maar net naast hobbelen. Toch vielen er geen doelpunten meer in een al bij al evenwichtige, maar grotendeels slordige eerste helft.

Het begin van de tweede helft was opnieuw voor Gent. Vanuit een schuine hoek mikte Kubo de eerste kans van de tweede helft tegen de benen van Sels. Bronn kreeg dé kans op de 1-0, maar schoot de bal nog over het lege paars-witte doel. Anderlecht kon geen kansen creëren in de tweede helft. Het was dan ook Gent dat op voorsprong kwam. Yaremchuk zette zich door op links en gooide het leer voor doel. Deschacht kwam te laat en Simon trapte de 1-0 binnen. Paars-wit bleef onmondig, waardoor Gent makkelijk de wedstrijd kon uitspelen.