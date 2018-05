Simeone ook tijdens finale in tribune

Diego Simeone, coach van Europa League-finalist Atlético Madrid, wordt door de UEFA voor vier wedstrijden geschorst wegens het beledigen van de scheidsrechter. Hierdoor zal Simeone zijn tijdens de finale moeten plaatsnemen in de tribune.

De feiten dateren van tijdens de heenwedstrijden in de halve finale van de Europa League tegen Arsenal. Simeone ging door het lint na een vroege tweede gele kaart voor verdediger Vrsaljko. In totaal moet de Atlético-coach vier wedstrijden vanuit de tribunes volgen, hij zat al één schorsingsdag uit in de terugmatch van de halve finales. Simeone kreeg ook een boete van 10.000 euro.