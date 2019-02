Simeone excuseert zich na handgebaar: “Sorry aan wie zich beledigd voelde”

Atlético-coach Diego Simeone heeft zich vandaag geëxcuseerd voor zijn misplaatst gebaar in het Champions League-duel tegen Juventus eerder deze week. De Argentijn greep na het openingsdoelpunt van zijn ploeg zijn edele delen met twee handen vast.

"Ik vraag Juventus en alle mensen die zich beledigd voelden door mijn gebaar om vergeving", zei Simeone op de persconferentie vlak voor de thuismatch tegen Villarreal.

"Het was een manier om uiting te geven aan welk gevoel ik had bij mijn spelers, maar het was een slechte manier. Zo wil ik dit hoofdstuk afsluiten."

Gedurfde opstelling

Na de match tegen Juve verklaarde Simeone dat hij met zijn gebaar wilde tonen dat hij de ballen had om Koke en Diego Costa op te stellen nadat ze weken niet gespeeld hadden. De twee kwamen pas terug uit blessure.

De terugmatch van de achtste finale staat op 12 maart op het programma in Turijn.