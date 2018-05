Shirt Rode Duivels 30% duurder bij voetbalbond

Wie een officieel spelerstruitje van de Rode Duivels wil, kan dat op de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond bestellen of in een winkel van Decathlon kopen. Klein detail: op de website van de voetbalbond is het shirt bijna dertig procent duurder. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Wie op de website van de KBVB een officieel shirt van de Rode Duivels koopt, betaalt 90 euro. Wie langs gaat in een van de winkels van Decathlon, ook een officiële distributeur, betaalt slechts 64 euro voor hetzelfde truitje.

De voetbalbond zelf begrijpt het probleem alvast niet: "Als een handelaar een product wil verkopen zonder veel marge, is dat zijn strategische keuze", zegt de verantwoordelijke van de webshop. “Adidas heeft ons een richtprijs gegeven en aangezien zij een partner zijn van de KBVB, volgen we hun advies voor ons officiële verkoopkanaal."

Truitjes met rugnummer

Daarnaast benadrukt de KBVB nog eens dat truitjes met het rugnummer en de naam van hun favoriete speler alleen bij hun te koop zijn. Daar betaal je wel nog eens 25 euro extra voor. "Alleen via onze webshop kun je je shirt laten bedrukken met hetzelfde lettertype als de spelers van de nationale ploeg. We merken dat daar bij de supporters grote interesse in bestaat."

Ook bij Adidas zelf zien ze geen probleem in het prijsverschil. Volgens hen zijn retailers vrij om hun verkoopprijs te bepalen.

Investering

“Daarnaast moeten klanten ook weten dat de voetbalbond de inkomsten van de truitjes investeert in het Belgisch voetbal. Voornamelijk het jeugd- en amateurvoetbal”, zegt Levacq van de voetbalbond nog.