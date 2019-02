Sergio Ramos ontkent bewuste gele kaart

Sergio Ramos mist de terugwedstrijd tegen Ajax in de Champions League. De verdediger pakte gisteren een gele kaart op het einde van de wedstrijd. Ramos ontkent nu dat hij die kaart opzettelijk nam.

Real Madrid staat na de 1-2-zege tegen Ajax met anderhalf been in de kwartfinale. Ramos stond gisteren op scherp en hij pakte dan ook een gele kaart, waardoor de verdediger er wel weer bij zal zijn in de kwartfinales.

Opzettelijke kaart

Maar Sergio Ramos ontkent nu dat hij de kaart met opzet heeft gepakt. Nochtans liet de verdediger kort na afloop van de wedstrijd blijken dat het toch een bewuste overtreding was.

"Ik heb, gezien het resultaat, even de gedachte door mijn hoofd laten passeren met opzet geel te nemen", verklaarde de Spanjaard aan de aanwezige journalisten. "Daarmee wil ik de tegenstander niet onderschatten, maar je moet een beslissing nemen en dat heb ik gedaan."

Extra schorsing

Indien de UEFA oordeelt dat Ramos de kaart met opzet nam, kan de verdediger een zwaardere sanctie krijgen. Ramos gaf een uur later dan ook een heel andere uitleg.

"Ik wil even verduidelijken dat ik nooit die gele kaart wilde pakken. In het heetst van de strijd heb ik me laten gaan", aldus de verdediger op Twitter.

Vorig seizoen kreeg Dani Carvajal, Ramos' ploegmaat, al een extra speeldag schorsing om dezelfde reden.