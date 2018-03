Serena Williams wint bij comeback

Na veertien maanden afwezigheid, maakte Serena Williams donderdag haar rentree op het WTA-circuit. Het werd ook een geslaagde comeback. De 23-voudige grandslamwinnares plaatste zich voor de tweede ronde van Indian Wells na een overwinning tegen de Kazachse Zarina Diyas (WTA 53): 7-5, 6-3.

Buiten een korte rentree begin februari tijdens het Fed Cup-duel tussen de Verenigde Staten en Nederland, speelde de 36-jarige Williams geen enkele officiële wedstrijd meer sinds ze de Australian Open won in januari 2017. Na haar overwinning in Melbourne raakte bekend dat ze zwanger was. In september schonk ze het leven aan een dochtertje, Alexis Olympia.

“Het was nog wat roestig, maar het voelde geweldig om weer op de baan te staan”, zei Serena Williams na haar comeback. De Amerikaanse won het toernooi van Indian Wells in 1999 en 2001. In de tweede ronde wacht de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 29).