Serena Williams maakt comeback

Serena Williams is opnieuw te bewonderen op de tennisvelden. Zondag speelde ze haar eerste officiële wedstrijd sinds de Australian Open 2017. In de Fed Cup nam ze het samen met haar zus Venus op tegen Nederland. Serena was opgetogen: “Dit is een nieuwe start van mijn carrière. Ik zit in elk geval weer op het juiste spoor.”

Serena toonde enkele flitsen van haar klasse, maar het was duidelijk dat ze nog niet helemaal scherp staat. Ze wijt dat vooral aan de combinatie van kind en tennis. “Het was de eerste keer dat ik mijn dochter mee op reis nam. Mijn planning was niet zo goed, dus daar moet ik in de toekomst nog aan wennen”, klinkt het bij de Amerikaanse.

Venus Williams (WTA 8) had de VS eerder het beslissende derde punt bezorgd door Richel Hogenkamp (WTA 108) te verslaan. Venus en Serena konden de wedstrijd dus zonder echt grote druk aanvangen. Uiteindelijk verloren de Williams-zusjes in twee sets met 2-6 en 3-6 tegen Lesley Kerkhove en Demi Schuurs.