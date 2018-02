Seppe Smits nipt naar finale

Snowboarder Seppe Smits, de regerend wereldkampioen, heeft zich op het nippertje geplaatst voor de finale in de slopestyle. Smits was met een score van 78.36 goed voor de zesde plaats in de tweede reeks van de kwalificaties, de laatste plek die recht geeft op een stek in de finale. Stef Vandeweyer moest tevreden zijn met 33.75 punten (17e en voorlaatste plaats) en is uitgeschakeld.

Na de uitschakeling van Sebbe De Buck in de eerste reeks eerder op de dag, rustte de meeste hoop op een finaleplaats op de schouders van de 26-jarige Seppe Smits. Hij stelde niet teleur met 78.38 in de eerste run. In de tweede run ging Smits echter helemaal de mist in. De Kempenaar viel en kreeg slechts 41.48 als score. Tot overmaat van ramp scoorden zijn concurrenten juist beter in hun tweede beurt. Smits zakte van plaats vier naar zes, maar kon zich in extremis toch plaatsen voor de finale. Hij hield minder dan een punt voor op nummer zeven, de Oostenrijker Clemens Millauer (77.45).

Vandeweyer uitgeschakeld

De 18-jarige Stef Vandeweyer viel op het einde van zijn eerste run en moest zo tevreden zijn met 33.75. In zijn tweede run ging hij al meteen onderuit, maar zette nadien nog een knap parcours neer. Zijn puntenaantal was ditmaal 21.16. Hij eindigde als zeventiende en voorlaatste en is uitgeschakeld.

Samen met Smits plaatsten ook de Canadezen Max Parrot (87.36), Mark McMorris (86.83) en Tyler Nicholson (79.21), de Amerikaan Redmond Gerard (82.55) en de Noor Staale Sandbech (82.13) zich voor de finale.