Seppe Smits draagt Belgische vlag

Seppe Smits zal op 9 februari de Belgische vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Dat heeft het Belgische Olympisch en Interfederaal Comité woensdag bekend gemaakt.

Smits volgt bobsleester Hanna Mariën op die de Belgische vlag vier jaar geleden in Sotsji mocht dragen. Team Belgium reist met maar liefst negentien atleten af naar Zuid-Korea. Seppe Smits is een van de kanshebbers op een Belgische medaille. Hij treedt aan in de Slopestyle en Big Air snowboarden.

