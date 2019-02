Sep Vanmarcke wint in de Ronde van Haut-Var

Sep Vanmarcke heeft de openingsetappe van de Ronde van Haut-Var gewonnen. Voor Vanmarcke is het de eerste overwinning in ruim 2,5 jaar. De renner van Education First is uiteraard ook de leider in het klassement.

In de aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad kiest Vanmarcke voor de Franse Ronde van de Haut-Var, en dat zal hij zich niet beklagen.

Sprint

Vanmarcke ging met een groep van veertien renners naar de streep, na een lastige etappe over de beklimmingen van de Col du Tanneron en de Col de Vence, bekend van Parijs-Nice.

In de aankomstplaats in Mandelieu la Nepoule sprintte Vanmarcke sneller dan Julien El Farès en Giulio Ciccone.

Leider

Romain Bardet en Thibaut Pinot zaten ook in de kopgroep van veertien, net als onze landgenoot Dimitri Peyskens, die elfde werd.

Vanmarcke is na de eerste rit uiteraard leider in het klassement van de Ronde van de Haut-Var, die zondag eindigt op de Mont Faron.