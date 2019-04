Sep Vanmarcke over de Ronde: "Het blijft een twijfelgeval"

Sep Vanmarcke is met twijfels gestart aan de Ronde van Vlaanderen. Hij sukkelde na een val in de E3 Harelbeke met blessures aan de ribben, enkel en knie en besliste vrijdag pas dat hij zou meerijden.

Vanmarcke werkte in een sneltempo aan zijn terugkeer en behoort tot het startende achttal van EF Education First. “Je bereidt je een hele winter voor voor dit moment, voor deze week en dan in de eerste grote wedstrijd val je”, gaf Vanmarcke vrijdag nog mee in een korte reactie. “Dat was zo frustrerend.”

"Ik zal blij zijn als ik 200km kan fietsen" zegt Vanmarcke vlak voor het begin van de wedstrijd.