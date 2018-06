Senegal verslaat Polen met 2-1

Senegal heeft zijn opener in groep H op het WK in Rusland in de Otkrytieje Arena in hoofdstad Moskou gewonnen. Het klopte Polen met 2-1.

Polen en Senegal hielden elkaar aanvankelijk in de tang. Beide landen dreigden, maar konden niet voor echt gevaar zorgen. Senegal kwam even voor het rustsignaal op voorsprong. Verdediger Thiago Cionek (37.) devieerde een schot van Gueye voorbij zijn eigen doelman Szczesny.

Polen moest de tweede helft komen. Bijna zorgde Lewandowski voor de gelijkmaker, maar keeper N'Diaye redde knap.

Voorsprong verdubbeld

Op het uur klommen de Afrikanen op 2-0. M'Baye Niang (60.) strafte een weifelende Poolse verdediging af en plaatste de bal in het lege doel. Polen stond met de rug tegen de muur. Grzegorz Krychowiak (86.) gaf zijn team met een kopbal nieuwe hoop. De gelijkmaker zat er echter niet meer in.

In de dezelfde groep haalde Japan het met 2-1 van Colombia, dat na vroeg rood voor Sanchez haast heel de wedstrijd met een man minder moest afwerken. Japan treft op de tweede speeldag, die zondag op de planning staat, Senegal. Polen moet aan de bak tegen Colombia. Als de Rode Duivels hun groep G overleven, treffen ze in de achtste finales per definitie een land uit poule H.