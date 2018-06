Sebastian Vettel slaat dubbelslag

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) heeft de Grote Prijs van Canada gewonnen, dat is de zevende manche van het seizoen in de Formule 1. Op het circuit Gilles-Villeneuve in Montréal reed de viervoudige wereldkampioen van start tot finish aan de leiding. Vettel neemt ook de leiding in de WK-stand over van de Brit Lewis Hamilton (Mercedes). Stoffel Vandoorne (McLaren) eindigde na een anonieme race op de zestiende en voorlaatste plaats.

Vettel startte van de pole en gaf die eerste plaats op geen enkel moment uit handen. De dertigjarige Duitser boekte zijn derde GP-overwinning an het seizoen, de vijftigste uit zijn carrière. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) stonden in Montreal mee op het podium. Om WK-leider te blijven, moest Hamilton minstens vierde worden. Ondanks meerdere inhaalpogingen geraakte hij evenwel niet voorbij Daniel Ricciardo (Red Bull). De wereldkampioen strandde op de vijfde plaats.

Crash

Meteen na de start viel er een zware crash te noteren. Thuisrijder Lance Stroll en Brendon Hartley deelden in de brokken en moesten de strijd staken. De safety car reed uit en Vandoorne besliste daarop de pitlane in te rijden. Zijn McLaren liep bij die zware crash schade op aan de voorvleugel. Onze landgenoot zakte daardoor van de vijftiende naar de laatste plaats. Veel posities kon de Kortrijkzaan nadien niet meer goedmaken. Zijn Spaanse ploeggenoot Fernando Alonso bracht het er niet beter vanaf. De ex-wereldkampioen moest in de 43e van 70 rondes opgeven met een technisch probleem.

Koppositie

In de WK-stand springt Vettel over Hamilton naar de koppositie. De Duitser verzamelde 121 punten, eentje meer dan zijn Britse concurrent (120 punten). Bottas staat met 86 punten op de derde plaats. Vandoorne (8 ptn) is vijftiende. De volgende WK-manche staat op 24 juni op het programma. Dan wordt op het circuit Paul Ricard in Le Castellet de Grote Prijs van Frankrijk gereden.