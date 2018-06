Scoren deze kinderen tegen Courtois?

Tien lagere scholen mochten zich deze voormiddag verwachten aan een bezoek van enkele Rode Duivels, dit in het kader van de Duivelse +schoolactie. Een aantal leerlingen mochten zelfs hun kans wagen tegen doelman Thibaut Courtois. En niet allemaal zonder succes…

In maart lanceerden de Rode Duivels in samenwerking met Ketnet en OUFtivi de Duivelse +schoolactie, twee jaar na de eerste editie van het mobiliserende initiatief. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken om Pleegzorg Vlaanderen en les Familles d'Accueil in de kijker te zetten in hun buurt.

De tien scholen met de meest creatieve en leukste projecten krijgen vandaag bezoek van enkele Rode Duivels op hun speelplaats. Zo gaan Kevin De Bruyne en Leander Dendoncker naar Sint-Augustinus in Brakel. De leerlingen in de Vrije Bassischool van Bellegem krijgen Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen over de vloer. En Thibaut Courtois en Romelu Lukaku bezoeken Basisschool Klim Op in Zandbergen.

Pleegzorg Vlaanderen zorgt ervoor dat kinderen die voor korte of lange tijd niet bij hun mama of papa kunnen wonen, een tijdje in een ander gezin terecht kunnen. Een pleeggezin zorgt voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. In Vlaanderen wonen op dit moment 5.238 kinderen of jongeren bij bijna 4.000 pleeggezinnen. Les Familles d'Accueil heeft dezelfde taak in de federatie Wallonië-Brussel, waar 4.700 kinderen of jongeren bij bijna 3.000 pleeggezinnen wonen.

Komende maandag spelen de Rode Duivels in het Brusselse Koning Boudewijnstadion hun uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica. Op 13 juni vertrekt de selectie van bondscoach Roberto Martinez naar de Russische hoofdstad Moskou. Op het WK wachten in groep G Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).